Машзавод имени Дзержинского получил шанс выйти из простоя

"Машиностроительный завод имени Дзержинского" (ЗиД) может выйти из простоя, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Руководство завода обсудило с ключевым партнером предприятия, кировским производителем зенитных ракет ВМП "АВИТЕК", размещение заказа на ЗиД. Объем гособоронзаказа (ГОЗ) будет меньше, чем в текущем году, но он позволит загрузить завод как минимум на полгода.

По словам гендиректора "ВМП АВИТЕК" Александра Иванова, говорить о достижении каких-либо договоренностей пока рано.

"Да, мы обсудили варианты развития ситуации. Но ничего не изменилось в плане списания денег налоговой, опасений выполнения гособоронзаказа на текущий год (он до сих пор не выполнен), а также подхода управляющего к решению ситуации", - заявил он.

Шанс выйти из простоя ЗиД получает в том случае, если завод и ФНС смогут договориться об очередности платежей. Конкурсный управляющий завода Александр Еремин обратился в суд с ходатайством об изменении платежей. Он просит, чтобы предприятие получило возможность отступать от календарных сроках удовлетворения требований кредиторов при проведении расчетов, связанных с выполнением ГОЗ. Рассмотрение дела состоится 5 декабря. Сегодня в краевом минпромторге пройдет совещание по ситуации на заводе. Кроме того, сообщается, что ФНС и предприятие-банкрот разработали план мирового соглашения.

Позиция основного кредитора, коим является ФНС, пока неизвестна.

Напомним, ранее конкурсный управляющий ЗиДа Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г.

Сообщалось, что 28 ноября состоится собрание кредиторов, где предполагается утверждение положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества завода, а также его начальную цену,. Рыночная цена имущества предприятия – 2,8 млрд руб. В нее вошли предприятие как имущественный комплекс, имущество промплощадки №5, подстанция "Машиностроитель", спортзал на улице Карпинского 100, площадью 300 "квадратов", газопровод длиной 1,4 км, а также стела и мемориал погибшим воинам возле ДК Молодежи. В состав основной площадки вошло 64 здания, 81 сооружение, а также 11 арендованных участков.