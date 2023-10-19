Судебный процесс по продаже ЗиДа закрыли от СМИ и общественности

Судебный процесс по делу о продаже завода имени Дзержинского (ЗиД) закрыли от общественности. Об этом Накануне.RU сообщила пермячка Татьяна Кротова.

Очередное заседание суда состоялось накануне и общественники остались недовольны его итогами.

Ранее представитель Генпрокуратуры сообщил, что ведомство добивается признания майской продажи ЗиДа "притворной и прикрываемой сделкой, создающей угрозу публичным интересам". Имущество завода, по словам представителя надзорного ведомства, следует безвозмездно изъять в доход Российской Федерации, долги списать. На последнем же заседании позиция прокуратуры изменилась. По словам ветеранов завода, от Генпрокуратуры в суде присутствовали "целых три полковника, но их требования стали гораздо скромнее. И внезапно они высказались за продажу ЗиДа. Даже судья пришла в недоумение".

"Взят старый курс на продажу ЗиДа. Ветераны завода, пришедшие на суд, очень расстроились", - сообщила Кротова.

Следующее заседание состоится 8 ноября. Общественность и журналистов не пустят, дело будет рассматриваться в режиме секретности.