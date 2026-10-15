18 Октября 2026
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Из-за чего медведи выходят к людям?

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Общество Челябинская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области приняли кошку за медведя: жители сообщили о хищнике, но факт не подтвердился

В Челябинской области участились случаи распространения недостоверной информации о выходе медведей к населённым пунктам. Один из курьёзных эпизодов произошёл в Красноармейском районе: при проверке сигнала о появлении медведя в деревне Ханжино выяснилось, что животным, которое собаки загнали на дерево, оказалась обычная кошка.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве экологии региона, в этом году в области зафиксировано девять официально подтверждённых случаев выхода медведей к населённым пунктам. Ещё по восьми обращениям факт присутствия дикого зверя на указанной локации не подтвердился. В некоторых случаях изначально описанная ситуация в корне не соответствовала действительности.

Так, фотография медведя вблизи садов около Миасса, размещённая в чатах садовых товариществ, как выяснилось, была сделана в Ильменском заповеднике и выложена в чат садоводов в качестве шутки.

"Численность медведей в Челябинской области, как и ряда других диких животных, находится на постоянном мониторинге министерства экологии региона. В то же время мы проверяем всю информацию, поступающую к нам от граждан, муниципалитетов, правоохранительных органов и от СМИ. На место выезжают егеря, представители обществ охотников, в ряде случаев — даже опергруппы полиции. И, конечно, в данной ситуации шутки, размещение заведомо неактуальных или сделанных в других регионах фотографий, видео медведей со ссылкой на Челябинскую область абсолютно неуместны. Это приводит к распространению недостоверной информации и к искажению реальной ситуации", — пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

В течение последних пяти лет численность бурого медведя в регионе остаётся стабильной и составляет 650–680 особей. Выход медведей к населённым пунктам ежегодно варьируется от 5 до 10 случаев, чаще всего в конце лета и первой половине осени — во время созревания и уборки урожая.

Теги: кошка, медведь


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