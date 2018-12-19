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Жильцы дома, приговоренного к сносу из-за филармонии, отправятся на разговор в министерство культуры

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина проведет встречу в Екатеринбурге с жильцами дома, который хотят снести ради строительства нового здания филармонии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

По его словам, чтобы добиться встречи свердловских властей с жильцами дома ему пришлось отправить два депутатских запроса. Ожидалось, что на разговор придет вице-губернатор Павел Креков, так как он ответственный за строительство концертного зала филармонии, однако вместо него с горожанами встретится Светлана Учайкина.

"Посмотрим, какими словами она станет убеждать земляков, что нужно пожертвовать жильем ради искусства. Пока что чиновница отличилась лишь отпиской, полной, считаю, безразличия", - написал депутат.

Встреча состоится в 12 часов дня, где именно – не уточняется.

Напомним, новое здание филармонии на 1950 мест должно появиться в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской. Там же, на улице Карла Либкнехта, 40 расположен жилой дом, который предполагается снести. Однако жильцы этого дома категорически против такой идеи и всеми способами пытаются привлечь общественность к данному вопросу. На днях управление государственной охраны памятников культурного наследия региона утвердило границы здания Свердловской филармонии. Согласно данным ведомства, под снос пойдёт всё, кроме здания филармонии, где ранее располагался Деловой клуб.

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Жильцы дома, приговоренного к сносу из-за филармонии, отправятся на разговор в министерство культуры

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Теги: Карла Либкнехта 40, жильцы дома, филармония, Светлана Учайкина



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