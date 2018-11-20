У жильцов дома возле Свердловской филармонии пытаются выкупить квартиры

В Екатеринбурге жильцам дома, который планируется снести ради строительства нового зала филармонии, начали поступать предложения о продаже квартир. Как рассказал один из жильцов дома Иван, предложения исходят якобы от представителей филармонии.

"Риэлтор от филармонии ходит, предлагает квартиры выкупить, цена 60-70 р. (тысяч рублей, - прим. ред.) за квадратный метр. Какая-то ерунда, получается... хотят снести и сами начинают пытаться выкупить", - говорит Иван.

Напомним, что в октябре филармония заказала работы по обследованию данного дома почти за полмиллиона рублей. Исполнителем этих работ стал "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России". Жильцы дома уверены, что таким образом их дом хотят признать аварийным, чтобы выселить людей. Прокуратура уже проводит проверку по данному вопросу - изучает документацию о результатах проведенного обследования.

Напомним, что жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40 собираются сносить, чтобы в квартале улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской построить новый концертный зал филармонии. Жильцы выступают против такой инициативы, в их поддержку выступил уже депутат Госдумы Андрей Альшевских, актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков и бывший мэр города Евгений Ройзман.