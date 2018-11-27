"Внезапно пригласили": жильцы дома, который хотят снести по проекту Свердловской филармонии, встретились с городскими чиновниками

В Екатеринбурге жильцов дома, который могут снести из-за строительства нового зала Свердловской филармонии, неожиданно вызвали на разговор в администрацию. На встречу с чиновниками 26 ноября пришли 7 человек, проживающих в доме по улице Карла Либкнехта, 40. Об этом Накануне.RU сообщила одна из жильцов пятиэтажки Елена Шелкова.

"Они нас вдруг пригласили, нам позвонил секретарь и пообещал, что будет Высокинский, но его не было. По итогу встречи мы ничего не решили, ничего хорошего нам не сказали. Сказали только, что они лишь исполнители, а этот вопрос нужно решать с областной администрацией", - рассказала Елена.

Вместо обещанной встречи с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским горожане попали на прием и.о. начальника департамента архитектуры городской администрации Андрея Молокова и заместителя главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина.

В пресс-службе городской администрации Накануне.RU подтвердили, что власти города встречались с жильцами, однако там уточнили, что это был плановый прием граждан.

"Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин провёл плановый приём граждан. На него пришли семь жителей дома номер 40 на улице Карла Либкнехта. Бирюлин предложил жителям сформулировать предложения для обсуждения с рабочей группой, созданной по распоряжению губернатора Свердловской области", - пояснил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Напомним, что строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге начали активно обсуждать в конце сентября этого года, когда жильцы пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40 узнали о возможном сносе их дома - на его месте и должна появиться филармония. Сами собственники квартир категорически отказываются съезжать и продавать свое жилье. Сложившаяся ситуация вызвала общественный резонанс, на защиту жильцов встали известные личности Екатеринбурга.

Стоит отметить, что проект нового зала филармонии разрабатывало архитектурного бюро ZahaHadidArchitects (Великобритания), представители которого в ближайшее время должны посетить уральскую столицу.