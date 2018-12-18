Пятиэтажка, которую хотят снести из-за нового зала свердловской филармонии, не попала в охраняемую зону

В Екатеринбурге утвердили границы здания Свердловской филармонии. Документ был опубликован на сайте управления государственной охраны памятников культурного наследия региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным госохраны, под снос пойдёт всё, кроме здания филармонии, где ранее располагался Деловой клуб.

"Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.38а, и режим использования данной территории", - сообщается в документе.

На схеме показано, что жилой дом на Карла Либкнехта, 40 смогут снести ради строительства нового зала филармонии.

Напомним, новое здание филармонии на 1950 мест должно появиться в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской. Там же планируют построить подземный переход и благоустроить часть сада Вайнера, который уже давно находится в полузаброшенном состоянии. Сохранить планируют только часть парка, так как основную его территорию займет входная группа в здание филармонии. А вот пятиэтажный дом на Карла Либкнехта, 40 проектировщики рекомендуют снести, его нет уже ни в одном проекте. Между тем, в сентябре этого года вопрос строительства филармонии вызвал общественный резонанс, так как жильцы этой пятиэтажки стали активно заявлять, что не поддерживают такое решение властей. Данным вопросом уже занималась прокуратура, а на сторону жильцов встали такие известные личности, как актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков, депутат Госдумы Андрей Альшевских и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.