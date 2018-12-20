Свердловские власти предложили жильцам дома, который хотят снести из-за филармонии, создать рабочую группу

Свердловские власти включились в диалог с жильцами дома, который может быть снесен из-за строительства на его месте нового зала филармонии. Сегодня инициативная группа жильцов в составе восьми человек встретилась с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной, чтобы обсудить конфликтную ситуацию и прийти к общему решению по поводу дальнейшей судьбы пятиэтажки. Об итогах этой встречи рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских, передает корреспондент Накануне.RU

"Нас было человек восемь. Сразу обозначу: по непонятным для меня причинам журналистов на встречу не пустили. Чувствовалось, что Светлана Учайкина неприятно удивилась визиту СМИ и моему присутствию. Региональные управленцы не готовы к публичному диалогу на столь скандальную тему", - отмечает депутат.

По его словам, Светлана Учайкина "старательно отрицала", что дом приговорен к сносу, однако она готова продолжать диалог с собственниками по поводу решения конфликтного вопроса.

В итоге, участники встречи договорились о создании рабочей группы, в которую войдут и несколько представителей собственников жилой пятиэтажки.

Напомним, новое здание филармонии на 1950 мест должно появиться в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской. Там же, на улице Карла Либкнехта, 40 расположен жилой дом, который предполагается снести. Однако жильцы этого дома категорически против такой идеи и всеми способами пытаются привлечь общественность к данному вопросу. На днях управление государственной охраны памятников культурного наследия региона утвердило границы здания Свердловской филармонии. Согласно данным ведомства, под снос пойдёт всё, кроме здания филармонии, где ранее располагался Деловой клуб.