Директор Свердловской филармонии впервые прокомментировал скандальную ситуацию со сносом жилого дома

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, которые ранее не комментировал скандальную тему со сносом жилого дома на Карла Либкнехта, 40, объяснил свою позицию в сложившейся ситуации. Подробный комментарий он дал в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, передает корреспондент Накануне.RU

По словам Колотурского, Екатеринбург нуждается в новом концертном зале филармонии, так как существующее здание не соответствует стандартам проведения филармонической деятельности. Он говорит о маленьком зале на 688 человек, тесном гардеробе, отсутствии закулисных пространств и о других недостатках.

"Мы – чуть ли не последние на Урале, кто пользуется залом еще дореволюционной постройки", - говорит в письме Колотурский.

Между тем строительство нового здания филармонии предполагает снос жилого дома, расположенного на Карла Либкнехта, 40. Ситуацию с протестующими против этой идеи жильцами дома, Колотурский тоже прокомментировал. По его словам, он не шел на контакт с жильцами, потому что филармония "не имеет ни прав, ни возможности" самостоятельно решать вопросы выбора земельного участка, проектирования и строительства.

"Я, безусловно, как директор филармонии, являюсь активным участником продвижения проекта строительства нового зала филармонии, действуя в пределах своей компетенции и полномочий. Я не имел и не имею полномочий оповещать собственников жилого дома на Карла Либкнехта, 40 о проекте строительства концертного зала и предполагаемом сносе дома, вести диалог с ними", - объяснил свою позицию Колотурский.

Стоит отметить, что филармония недавно заказывала обследование технического состояния данного дома, из-за чего жильцы были уверены, что дом хотят признать аварийным и, таким образом, расселить его. Однако прокуратура не нашла в этом нарушений, а Колотурский заявил, что данные мероприятия проводились, поскольку филармония владеет несколькими квартирами в указанном доме.

Кстати, сами жильцы дома на Карла Либкнехта, 40 не против строительства нового зала филармонии, но категорически против прокидать свои квартиры. Однако Андрей Альшевских сообщил на станице в Facebook, что все же несколько собственников уже согласились продать свои квартиры по цене, выше рыночной стоимости.

Новое здание филармонии на 1950 мест должно появиться в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской. Там же планируют построить подземный переход и благоустроить часть сада Вайнера, который уже давно находится в полузаброшенном состоянии. Сохранить планируют только часть парка, так как основную его территорию займет входная группа в здание филармонии. А вот пятиэтажный дом на Карла Либкнехта, 40 проектировщики рекомендуют снести, его нет уже ни в одном проекте.