В Екатеринбурге жильцы пятиэтажки, которую хотят снести из-за филармонии, адресовали петицию Путину

В Екатеринбурге жильцы пятиэтажного дома, который хотят снести из-за строительства нового концертного зала филармонии, создали петицию на Change.org с требованием найти другое место под эти нужды. Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, директору филармонии Александру Колотурскому, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, а также губернатору региона Евгению Куйвашеву и Минстрою РФ, передает корреспондент Накануне.RU

Жильцы говорят, что до настоящего момента никто из представителей власти не дал официального ответа по поводу сноса дома, а также не объяснил, как будут решать вопрос с собственниками квартир данного дома.

"Мы призываем всех граждан России поддержать наше обращение. Ведь если сегодня выгонят из собственного дома нас, то завтра это будет продолжаться с другими людьми", - говорится в тексте петиции.

Подписанты заявляют, что у властей навязчивое желание построить зал на чужой земле, не спросив согласия собственников.

"Единственный аргумент - это удобство логистики для филармонии - не выдерживает критики. Ради того, чтоб сотрудники филармонии могли перейти из одного здания в другое, не выходя на улицу, стоит разрушать крепкий жилой дом и вырубать парк?" - возмущены жильцы.

Своей петицией собственники дома на Карла Либхнехта, 40 пытаются добиться, чтобы для строительства филармонии определили другое место. Горожан также волнует судьба сада Вайнера, который тоже попадает под реконструкцию из-за строительства нового здания филармонии. Местные жители считают, что парк будет вырублен, а не восстановлен.

"Почему нельзя верить обещаниям авторов проекта сохранить сад? Достаточно взглянуть на эскизы проекта и на нынешние фото сада Вайнера, и приблизительно посчитать количество деревьев на них. Стоит задуматься о том, что стройплощадку и тяжелую технику тоже придется где-то размещать… и станет понятно, сад обречён", - говорят жильцы.

Напомним, новое здание филармонии на 1950 мест должно появиться в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской. Там же планируют построить подземный переход и благоустроить часть сада Вайнера, который уже давно находится в полузаброшенном состоянии. Сохранить планируют только часть парка, так как основную его территорию займет входная группа в здание филармонии. А вот пятиэтажный дом на Карла Либкнехта, 40 проектировщики рекомендуют снести, его нет уже ни в одном проекте. Между тем, в сентябре этого года вопрос строительства филармонии вызвал общественный резонанс, так как жильцы этой пятиэтажки стали активно заявлять, что не поддерживают такое решение властей. Данным вопросом уже занималась прокуратура, а на сторону жильцов встали такие известные личности, как актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков, депутат Госдумы Андрей Альшевских и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.