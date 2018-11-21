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Мединский поддержал проект строительства нового зала Свердловской филармонии, ради которого придется снести жилой дом

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал проект строительства нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Об этом он заявил во время рабочего визита в уральскую столицу, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

В ходе встречи с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым и представителями сферы культуры Владимир Мединский обсудил реализацию крупных проектов в регионе. Одним из таких проектов оказался новый зал филармонии, который хотят построить на месте жилого дома на улице Карла Либкнехта, 40.

"Он крайне амбициозный, исключительно яркий, красивый. Если удастся его реализовать, я думаю, что это будет один из самых выдающихся филармонических комплексов в мире. Но, безусловно, впереди большая работа, при этом министерство культуры будет этот проект всячески поддерживать", – отметил министр культуры РФ.

Отметим, что Владимир Мединский неожиданно прибыл в Екатеринбург 20 ноября. Он уже посетил Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, где оценил ход первого этапа капитального ремонта учреждения культуры.

Напомним, что жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40 собираются сносить, чтобы в квартале улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской построить новый концертный зал филармонии. Жильцы выступают против такой инициативы, в их поддержку выступил уже депутат Госдумы Андрей Альшевских, актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков и бывший мэр города Евгений Ройзман.

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Мединский поддержал проект строительства нового зала Свердловской филармонии, ради которого придется снести жилой дом

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Теги: Владимир Мединский, Свердловская филармония, снос дома, проект



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