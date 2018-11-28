Чернецкий предложил для нового зала филармонии пожертвовать частью парка вместо жилого дома

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий высказал свое мнение по поводу строительства нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Он предположил, что для нового здания лучше пожертвовать частью парка Вайнера, чем жилым домом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я не видел проекта, меня не было, к сожалению, но нужно посмотреть сквер Вайнера, он многие годы свои функции не выполнял. Лучше бы это здание залезло на сад Вайнера, чем на жилой дом", - сказал Чернецкий.

Он также добавил, что проигрыш в борьбе за "Экспо" никак не скажется на строительстве здания филармонии, так как Екатеринбург и раньше нуждался в новом, "более достойном" зале.

"Это были обязательства в том числе и губернатора о том, что нам нашего зала филармонии не хватает. Очень многие великие мастера, музыканты, которые приезжают, говорили, что им очень нравится екатеринбургская публика, но, к сожалению, в Екатеринбурге должен быть более достойный зал, поэтому оттуда идея строительства появилась", - пояснил Аркадий Чернецкий.

Напомним, что строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге начали активно обсуждать в конце сентября этого года, когда жильцы пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40 узнали о возможном сносе их дома - на его месте и должна появиться филармония. Сами собственники квартир категорически отказываются съезжать и продавать свое жилье. Сложившаяся ситуация вызвала общественный резонанс, на защиту жильцов встали известные личности Екатеринбурга.