В Екатеринбург прилетит автор скандального проекта нового зала филармонии

В декабре в Екатеринбург приедет автор резонансного проекта строительства нового зала Свердловской филармонии. Британский архитектор Кристос Пассас из бюро Zaha Hadid Architects посетит международный форум высотного и уникального строительства "100+ Forum Russia", который пройдет в уральской столице с 5 по 7 декабря, передает корреспондент Накануне.RU

Как сообщают Накануне.RU организаторы форума, Кристос Пассас с 1998 года сотрудничает с архитектурной фирмой Zaha Hadid Architects. В последнее время Кристос возглавляет победившие проекты для Технопарка Сбербанка в Сколково, генерального плана адмирала Серебрякова в Новороссийске и Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Совместно с Захой Хадид архитектор принимал участие в проектах музея современного искусства Lois Richard Rosenthal Center for Contemporary Art в США, моста шейха Заеда в столице Объединенных Арабских Эмиратов и Музея MAXXI в Риме.

Отметим, что архитектурное бюро Zaha Hadid Architects стало победителем конкурса на лучший проект строительства нового здания филармонии. Однако данный проект вызвал общественный резонанс, так как ради филармонии прийдется снести жилой дом в центре города. Жильцы выступают против такой инициативы, в их поддержку выступил уже депутат Госдумы Андрей Альшевских, а также актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков и бывший мэр города Евгений Ройзман.