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Общество Свердловская область

Актер "Уральских пельменей" выступил в защиту жильцов дома, который хотят снести ради нового зала филармонии

В Екатеринбурге жильцы дома на улице Карла Либнехта, 40, который могут снести для строительства нового зала филармонии устроили собрание во дворе, чтобы обсудить возможные варианты по спасению многоквартирника. На мероприятие пришли порядка 100 неравнодушных екатеринбуржцев, в том числе депутат Госдумы Андрей Альшевских, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Самое печальное, что решение практически принято, потому что в бюджет свердловской области уже заложено на строительство филармонии 362 млн руб. Решение было принято задолго до того, как мы об этом узнали", - выступил перед жильцами Андрей Альшевских.

В поддержку жильцов выступил и Евгений Ройзман, он посоветовал жильцам стоять на своем и не продавать квартиры.

митинг Карла Либнехта 40, Евгений Ройзман(2018)|Фото:

"Возможно ситуация будет развиваться так, что кому-то из вас сделают предложение, от которого он не сможет отказаться. В эту квартиру заселят бомжей и они сделают так, что вам станет не комфортно жить в доме. Но если вы будете стоять на своем, то вас весь город поддержит",- заявил Евгений Ройзман.

Жильцы организовали пикник прямо во дворе своего дома - поставили самовар, накрыли большой стол с пирогами и сладостями. На доме горожане вывесили обращение к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, а также распечатали исторические фотографии дома и его историю.

митинг Карла Либнехта 40(2018)|Фото:


На встречу жильцов пришел актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков, он пообщался с горожанами и заявил, что в этой конфликтной ситуации будет стоять на стороне жильцов.

Как рассказала одна из жильцов дома Елена, в 2015 году, когда строили другое здание филармонии, снесли перекрытие возле дома, что нарушило его опору.

Андрей Рожков, митинг Карла Либнехта 40(2018)|Фото:

Напомним, что филармония недавно заказала обследование дома у МЧС. Жильцы считают, что таким образом его хотят признать аварийным.
Депутат Альшевских предложил жильцам заказать ещё одну проверку дома, если в заключении здание признают аварийным.

митинг Карла Либнехта 40, Андрей Альшевских(2018)|Фото:

"Сейчас будем проверять законность экспертизы, которую заказала филармония на обследование дома. Мы сделали ряд запросов, чтобы разобраться в ситуации. Мы также обратились к губернатору . Как только мы соберём всю информацию, тогда будем вырабатывать механизмы по решению ситуации. Если по заключению МЧС дом будет признан аварийным, то можно заказать ответную экспертизу, которая может вынести другое заключение. Следующий шаг - обращение в суд", - заявил депутат.

митинг Карла Либнехта 40(2018)|Фото:

Между тем жильцы дома и все неравнодушные горожане решили объединиться, чтобы сохранить здание. В процессе обсуждения насущной темы, многие присутствующие заявили, что в случае неблагоприятного для жильцов решения данной ситуации - горожане выйдут защищать интересы собственников дома.

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Актер "Уральских пельменей" выступил в защиту жильцов дома, который хотят снести ради нового зала филармонии

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Теги: новое здание филармонии, митинг, уральские пельмени



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