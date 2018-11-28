Прокуратура нашла нарушения в действиях Свердловской филармонии

Прокуратура Свердловской области по итогу проведенной проверки вынесла заключение о том, что Свердловская филармония законно заключила договор с МЧС для технического обследования состояния дома на улице Карла Либкхнехта, 40. Об этом говорится в ответе прокуратуры, который опубликовал "ВКонтакте" депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Согласно документу, филармония не тратила бюджетные средства на обследование дома. Там также сказано, что в период с 2012 по 2017 филармония за собственный счет приобрела в указанном доме 5 квартир, именно поэтому учреждение вправе заказывать проверку МЧС.

Надзорное ведомство все же нашло одно нарушение в действиях филармонии – оно связано с публикацией информации о заключенных договорах в единой информационной системе. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес директора учреждения. Кроме того, в отношении филармонии и заместителя директора филармонии вынесены постановления о возбуждении административных дел.

"По сути, культурным "рейдерам" показали зеленый свет. Нарушения, допущенные руководством органного учреждения при закупках, погоды не делают. Ну, ничего страшного. Ожидаемо. Все равно жителей дома в обиду не дадим", - прокомментировал данную ситуацию Андрей Альшевских.

Напомним, что в октябре филармония заказала работы по обследованию дома на Карла Либкнехта, 40 почти за полмиллиона рублей. Исполнителем этих работ стал "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России". Такая закупка связана строительством нового зала филармонии в границах улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта. Согласно проекту, новое здание должно появиться на месте жилой пятиэтажки. Жильцы этого дома категорически против такой инициативы и уже 2 месяца пытаются отстоять свою собственность. Они считают, что филармония пытается добиться того, чтобы дом признали аварийным.