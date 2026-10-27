29 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Каждый третий литр молока россияне выпивают в кофейнях

Потребление молочной продукции в России в 2026 году выросло примерно на 3%. Для отрасли важно в этом контексте то, что растет доля готовой еды и общественного питания. Значительная часть молока уходит на приготовление напитков в кофейнях.

"Каждый третий литр питьевого молока, который выпивается, — выпивается в кофейне, в общественном питании в виде кофе, капучино, латте", — сказал на Межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, передает корреспондент Накануне.RU.

Активно растут продажи творога и мягких сыров. "Творог в последние годы — одна из самых растущих категорий. То же самое в целом — мягкие сыры. Эту историю очень важно не недооценить", — сказал Белов.

При этом важен тренд, что больше половины потребителей выбирают теперь готовые блюда.

"51% предпочитают готовые решения. Для нас критически важны фабрики готовой еды, все подобные вещи, решения для таких продуктов. Это реальная стратегия для всех переработчиков — идти в эту сторону", — сказал Белов.

(2026)|Фото: Накануне.RU

Как говорит директор по взаимодействию с госорганами в регионе ВОСТОК АО "Логика молока" Юлия Легкая, Россия остается самой готовящей страной, но при этом 52% уже предпочитают готовую еду из магазина, показали исследования "Логики молока". А также еда все чаще становится фоном, россияне смотрят в гаджеты во время еды или говорят по телефону.

Традиция же собираться за столом всей семьей уходит в прошлое, говорят эксперты. Готовая еда занимает все больше места в рационе, это учитывают в отрасли.

Теги: молоко, кофейня


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