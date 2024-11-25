Началось расследование обстоятельств возгорания самолета "Азимута" в Анталье

Возгорание "Сухого суперджета-100" в турецкой Анталье стало поводом для уголовного дела.

Его завели по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", сообщает СКР.

Напомним, 24 ноября в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Это случилось после приземления лайнера. На борту самолета находилось 89 пассажиров, среди них 9 детей. Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал. Экипаж оперативно развернул спасательные трапы и эвакуировал всех людей.Сообщалось, что пассажиры подали коллективный иск на авиаперевозчика "Азимут".