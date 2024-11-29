В Росавиации не хотят отказываться от SSJ-100 после инцидента в Турции

В Росавиации не видят повода отказываться от эксплуатации самолета SSJ-100.

Там заявили, что предварительная причина возгорания двигателя самолета авиакомпании "Азимут" после посадки в Анталье не в его конструкции. Отмечается, что только объективное и всестороннее расследование поможет найти подлинные причины произошедшего события, сообщает ТАСС.

Ранее авиакомпания "Азимут" подвела итоги предварительного служебного расследования жесткой посадки SSj-100 в аэропорту Антальи. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что и стало причиной жесткой посадки.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") называли возможной причиной возгорания сильный удар самолета о полосу при посадке из-за, опять же, "неблагоприятных погодных условий", тогда как отказов систем зафиксировано не было.