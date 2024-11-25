В ОАК назвали возможную причину возгорания SSj-100 в Анталье

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") назвали возможную причину возгорания самолета SSj-100 в турецкой Анталье.

Ею мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. Отказов систем зафиксировано не было, сообщили РИА Новости в ОАК.

Напомним, 24 ноября в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Это случилось после приземления лайнера. На борту самолета находилось 89 пассажиров, среди них 9 детей. Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал. Экипаж оперативно развернул спасательные трапы и эвакуировал всех людей. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сообщалось, что пассажиры подали коллективный иск на авиаперевозчика "Азимут".