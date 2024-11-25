Пассажиры загоревшегося в Анталье Superjet написали коллективный иск на "Азимут"

Пассажиры Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в Анталье, написали коллективный иск на авиаперевозчика "Азимут".

Как сообщила одна из пассажирок рейса Сочи — Анталья, возгорание произошло в течение минуты после резкой посадки. "На данный момент мы пишем иск на компанию "Азимут" за то происходящее, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, был удар и в течение минуты произошло возгорание самолета", — заявила женщина.

Люди написали в документе, что они надышались угарным газом и просят со стороны авиакомпании "должной поддержки". В пресс-службе "Азимут" сообщили, что пассажиры рейса А45051 могут связаться с представителем авиакомпании по телефону или в зоне прилета пассажирского терминала аэропорта Антальи, сообщают "Известия".

В аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Это случилось после приземления лайнера.