Пассажиры обвинили "Азимут" в умышленном поджоге SSJ100 в Анталье ради страховки

Шесть пассажиров загоревшегося в Турции лайнера SSJ100 российской авиакомпании "Азимут" подали иск против пилотов. Об этом сообщил телеканал OdaTV.

Россияне обвиняют летчиков в умышленной аварии якобы с целью получить компенсацию от страховой компании. Они сделали такой вывод, исходя из того, что страховка самолета истекала через семь-восемь дней, а сам страховой полис на момент пожара не был продлен, пишет RT.

OdaTV утверждает, что за полтора месяца до аварии в аэропорту Антальи самолету "угрожал пожар". Однако лайнер продолжили эксплуатировать.

Ранее авиакомпания "Азимут" подвела итоги предварительного служебного расследования жесткой посадки SSJ100 в аэропорту Антальи. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что и стало причиной жесткой посадки.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") называли возможной причиной возгорания сильный удар самолета о полосу при посадке из-за, опять же, "неблагоприятных погодных условий", тогда как отказов систем зафиксировано не было.

По версии же источника Mash в Межгосударственном авиационном комитете, предварительная причина происшествия – конструктивные особенности самолета: стойки шасси могли пробить топливные баки из-за жесткой посадки. Шасси Superjet рассчитаны на перегруз 3,75g — если больше, то такой сценарий вероятнее всего.