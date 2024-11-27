Пассажиры SSj-100, жестко "севшего" в Анталье, получат по 100 тысяч

Авиакомпания "Азимут" подвела итоги предварительного служебного расследования жесткой посадки SSj-100 в аэропорту Антальи. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что и стало причиной жесткой посадки.

После нее на взлетно-посадочной полосе загорелось топливо, вылившееся из сломавшегося бака. Самолет не горел. Огонь потушили через несколько минут после посадки. Пассажиры пострадавшего самолета получат по 100 тыс. руб.

Напомним, 24 ноября в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Это случилось после приземления лайнера. На борту самолета находилось 89 пассажиров, среди них 9 детей. Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал. Пассажиры Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в Анталье, написали коллективный иск на авиаперевозчика "Азимут". Как сообщила одна из пассажирок рейса Сочи — Анталья, возгорание произошло в течение минуты после резкой посадки.

Некоторые пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 в момент пожара в аэропорту Антальи пытались забрать ручную кладь, что затрудняло выход людей с последних рядов. Об этом сообщила пассажир рейса. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") назвали возможную причину возгорания самолета SSj-100 в турецкой Анталье. Ею мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. Отказов систем зафиксировано не было.