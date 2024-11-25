Генконсульство России в Турции оказало содействие пассажирам загоревшегося самолета

Генеральное консульство России в Анталье совместно с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией "Азимут" решили вопросы оказания пассажирам содействия. Об этом сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что после получения информации о пожаре на борту самолета с россиянами в аэропорту Антальи к месту происшествия сразу приехали сотрудники Генконсульства России.

Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные решили дожидаться выдачи багажа, им предоставили питание.

"Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта", - отмечается в тексте.

Также с турецкой стороны урегулировали вопрос пропуска на территорию страны 10 россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов.

Генеральное консульство России продолжает контакты с турецкой стороной по данной ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам.

В генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.

Ранее мы писали, что пассажиры загоревшегося в Анталье Superjet написали коллективный иск на "Азимут". Как сообщила одна из пассажирок рейса Сочи — Анталья, возгорание произошло в течение минуты после резкой посадки.