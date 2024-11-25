Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадке в Анталье

В аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.

Это случилось после приземления лайнера. Самолет принадлежит российской авиакомпании "Азимут". Sukhoi Superjet 100 выполнял посадку в сложных метеоусловиях. Из-за пожара взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта, часть рейсов перенесли.

На место прибыли пожарные. По предварительным данным жертв и пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания устанавливается, сообщают "Ведомости".

Ранее недалеко от города Коломна произошло крушение SSJ-100. Воздушное судно вылетело с авиаремонтного завода в городе Луховицы Московской области и выполняло рейс в базовый аэропорт "Внуково".