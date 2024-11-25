Пассажиры SS100 в Анталье вместо эвакуации пытались забрать ручную кладь

Некоторые пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 в момент пожара в аэропорту Антальи пытались забрать ручную кладь, что затрудняло выход людей с последних рядов. Об этом сообщила пассажир рейса Алина Яджак.

"Люди стали брать ручную кладь, стоять в проходе, - рассказала она РИА Новости. - Мы с сыном сидели на 15 ряду из 20, и мы просто пробежали, проталкивались, чтобы растолкать тех, кто брал ручную кладь, было столпотворение".

По словам женщины, надувной трап был только в передней части самолета.

Напомним, 24 ноября в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Это случилось после приземления лайнера. На борту самолета находилось 89 пассажиров, среди них 9 детей. Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал. Экипаж оперативно развернул спасательные трапы и эвакуировал всех людей. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сообщалось, что пассажиры подали коллективный иск на авиаперевозчика "Азимут".