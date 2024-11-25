Авиакомпания назвала причину грубой посадки Superjet в Анталье

ЧП с российским самолетом Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" в Анталье произошло в результате сдвига ветра.

"При посадке самолета авиакомпании Азимут, выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Во время посадки в аэропорту турецкого города были сложные метеоусловия — дул сильный и порывистый ветер.

Baza пишет, что у самолета, вероятно, были повреждены топливные баки, которые находятся в крыльях самолета, произошел разлив топлива, после чего он загорелся. Возможное повреждение баков, возможно, было вызвано сильным ударом о землю при приземлении. По крайней мере, об этом говорят пассажиры.

Напомним, 24 ноября в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Это случилось после приземления лайнера. На борту самолета находилось 89 пассажиров, среди них 9 детей. Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал. Экипаж оперативно развернул спасательные трапы и эвакуировал всех людей.

Сообщалось, что пассажиры Sukhoi Superjet 100 написали коллективный иск на авиаперевозчика "Азимут".