Спасителя пассажиров горящего самолета в Анталье наградят

Продавца фруктов, который спас пассажиров из горящего SSJ-100 в Анталье, наградят в Госдуме. Как сообщает SHOT, депутат Дмитрий Гусев также обратился с просьбой отметить поступок героя к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

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Султан Султанов открыл аварийную дверь, когда стюардесса запаниковала.

Мужчина торгует фруктами и овощами в Краснодаре. Он летал в Турцию по работе. Султан сидел впереди, сам открыл аварийную дверь и помогал выходить пассажирам. Он сказал изданию, что героем себя не считает: он уверен, что всех спас Бог.

Напомним, 24 ноября в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Это случилось после приземления лайнера. На борту самолета находилось 89 пассажиров, среди них 9 детей. Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал.

Пассажиры Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в Анталье, написали коллективный иск на авиаперевозчика "Азимут". Как сообщила одна из пассажирок рейса Сочи — Анталья, возгорание произошло в течение минуты после резкой посадки.

Некоторые пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 в момент пожара в аэропорту Антальи пытались забрать ручную кладь, что затрудняло выход людей с последних рядов. Об этом сообщила пассажир рейса.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") назвали возможную причину возгорания самолета SSj-100 в турецкой Анталье. Ею мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. Отказов систем зафиксировано не было.