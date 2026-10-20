В Хабаровске раскрыли вербовку детей под видом лагеря

В Хабаровске силовики остановили работу проекта, который притворялся детским лагерем, а на деле втягивал подростков в сомнительную деятельность. Об этом сообщили "Известиям" со ссылкой на источник.

Организаторы специально искали детей из семей с серьезными трудностями. Схема была такой: ребят заставляли подолгу переписывать библейские тексты - так их доводили до сильной усталости, а потом активно внушали нужные идеи.

В деле участвовали представители нежелательной в России организации "Общество евангелизации детей", гражданка Южной Кореи и пасторы с запада Украины. Чтобы не попасться, они не вели никаких документов, а приезжим проповедникам делали фиктивные регистрации. По данным следствия, главной целью был вывоз детей в Южную Корею - чтобы удержать их под своим влиянием.

Привлекали ребят через ряд местных религиозных объединений. В этих структурах нашли пособия от нежелательной организации - их хотели использовать, чтобы обучать детей деструктивным практикам.

Суд признал гражданку Южной Кореи виновной в организации незаконной миграции группой лиц по сговору и в фиктивной постановке иностранцев на учет. Ей назначили 5 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России растет волна сектантства - теперь это не только религиозные культы, но и бизнес‑тренинги, оккультные практики, психологические группы: под видом личностного роста людей втягивают в деструктивные сообщества, разрушающие семьи и подрывающие здоровье, а из‑за отсутствия в законе понятия "секта" властям сложно системно отслеживать угрозу и вовремя реагировать.