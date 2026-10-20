В Красноуфимске грузовик врезался в пассажирский автобус

В Красноуфимске в результате ДТП с грузовиком и пассажирском автобусом пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Авария произошла сегодня в 12.55 на перекрестке улиц Советская и Интернациональная. По предварительным данным, грузовик "Ситрак" не предоставил преимущество в движении автобусу "ПАЗ", который следовал по главной дороге по маршруту "Коллективный сад № 4 — Верхнее Никитино".

Пострадавших доставили в Красноуфимскую ЦРБ для обследования и оказания медицинской помощи. Всего в момент ДТП в салоне автобуса находилось порядка 10 пассажиров.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил проезда перекрёстков и предоставления преимущества транспортным средствам, движущимся по главной дороге.