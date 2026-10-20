20 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Советник председателя Уральского Сбербанка назначен управляющим Западно-Сибирским отделением

Новым управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка назначен Александр Ченцов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе банка.
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Карьеру в Сбере Ченцов начал в 2012 году с должности заместителя управляющего Рязанским отделением. Затем в Среднерусском банке управлял Подольским отделением, Южным отделением по Московской области и Восточным головным отделением. В 2021 году победил в конкурсе лучших управленцев Сбера, а в феврале 2026 года стал советником председателя Уральского банка Сбербанка.

Александр Ченцов женат, воспитывает четверых детей. Среди его наград – свидетельства о признании президента банка, нагрудный знак "Отличник Сбера" и благодарственное письмо губернатора Московской области.

"Тюменская область сегодня демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень деловой активности. Сбер уже занимает значимое место в экономике региона, и для меня важно продолжить эту работу, усиливая наше участие в его развитии. В фокусе команды – поддержка инфраструктурных инициатив, положительная динамика в партнерстве с бизнесом и органами власти, внедрение цифровых решений, которые повышают эффективность процессов и качество клиентского опыта", - заявил новый управляющий Западно-Сибирским отделением.

Теги: Сбербанк, управляющий, назначение


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