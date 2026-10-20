Зеленский сам запросил встречу с делегацией США
Президент Украины Владимир Зеленский сам запросил встречу с делегацией США, которая пройдёт сегодня в Норвегии.
"Президент Зеленский попросил Норвегию и Финляндию организовать встречу в рамках продолжающихся дипломатических усилий в этот критический для Украины момент. Мы с президентом Стуббом очень рады, что можем провести эту встречу в Осло", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, его слова приводит пресс-служба правительства страны.
Встреча состоится сегодня. Зеленский уже прибыл в Осло.