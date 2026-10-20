Роспотребнадзор помог екатеринбурженке отсудить у студии фитнеса свыше 58 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга смогла вернуть деньги за неоказанные услуги в студии фитнеса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в чей консультационный пункт и обратилась свердловчанка.

Ранее екатеринбурженка приобрела годовой абонемент в студию фитнеса и растяжки "Stretch House" (ИП Измайлов Н.В.) за 52,4 тыс. рублей. Но через четыре месяца из-за семейных обстоятельств написала заявление на возврат денег за неиспользованный период занятий. Ей ответили, что возврат составит всего 12 тыс. рублей, с чем женщина не согласилась.

Тогда она и обратилась в консультационный пункт северного екатеринбургского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", где специалист подготовил исковое заявление в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования потребителя в полном объеме и взыскал с ИП Измайлова Н.В. 58,2 тыс. рублей: