Молодежные театральные коллективы и студии Оренбуржья приглашают к участию в фестивале «Театральное Приволжье»

В Оренбургской области стартовал прием заявок на региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье» сезона 2026–2027 годов.

Как сообщает информационный центр правительства Оренбуржья, к участию приглашаются молодежные театральные коллективы и студии региона.

Проект направлен на развитие молодежного театрального движения и поддержку творческих инициатив.

Фестиваль реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Документы на участие принимаются до 20 ноября. Узнать подробнее можно в официальном канале министерства культуры Оренбургской области.