Трамп: Париж скоро станет мусульманским

Париж в недалеком будущем станет мусульманским городом, заявил президент США Дональд Трамп. Так он прокомментировал беспорядки во Франции.

Он сказал, что еще 9 лет назад советовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону закрыть границы для мигрантов. А нынешняя ситуация — результат чрезмерно мягкой миграционной политики, когда в страну беспрепятственно допускались приезжие из всех стран. Фактически "мигранты захватили Францию", сейчас страну спасет только закрытие границ, считает Трамп.

Протесты во Франции вызваны недовольством граждан социально-экономической политикой властей. Акции протеста на выходных собрали 500-800 тыс. участников. В крупнейших городах — Париже, Марселе и Лионе — мирные шествия переросли в жесткие стычки с полицией, сопровождавшиеся поджогами и мародерством. Макрон обратился к нации, осудив насилие и потребовав от кабмина разработать комплекс мер, чтобы исключить новые погромы. Также региональные администрации получили полномочия запрещать потенциально опасные митинги и усиливать охрану коммерческих объектов и госучреждений.

Недавно аналитический центр IFR в Австрии опубликовал демографический прогноз для Европы, исходя из того, что ситуация с мигрантами останется такой же, как сейчас. По расчетам, во Франции мигранты из Азии и Африки станут большинством к 2050 году. В ряде стран Европы — еще раньше.