Европа не знает, где взять для Киева еще 70 млрд евро

Европа была застигнута врасплох просьбой Зеленского выделить ему еще 70 млрд евро финансовой помощи на 2027 год. Как пишет La Repubblica, этот призыв, озвученный Зеленским на прошедшем саммите ЕС, стал для евролидеров новым шоком. Европа не знает, где ему взять столько денег. А ряд стран, включая Венгрию, Чехию и Словакию, сразу дали понять, что не будут брать на себя новые долговые обязательства.

Уже утвержденный пакет помощи на 45 млрд евро на следующий год требует серьезных ресурсов. Среди обсуждаемых вариантов — перенос сроков финансирования или кража замороженных российских активов. Однако оба пути имеют серьезные препятствия: первый требует колоссальных усилий от стран-членов ЕС, а второй — политического консенсуса, которого достичь не удается. Ситуацию осложняет и приближение выборов в крупнейших странах Европы: лидерам становится все сложнее объяснять своим гражданам, почему бюджетные средства направляются за рубеж, а не на решение внутренних проблем.

По данным Politico, вопрос был передан на проработку в Еврокомиссию, а на самом саммите обсуждение этой темы было довольно кратким, потому что обсуждать пока практически нечего.