20 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Хакеры могут взломать склад через сканер штрихкодов

Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили способ, которым хакеры проникают в системы управления складом - через сканеры штрихкодов. Атака может сорвать отгрузку товаров и остановить обработку заказов, сообщили в компании "Газете.Ru".

Связь между сканером и базовой станцией часто почти не защищена - в ней обычно нет проверки подлинности устройств. Если злоумышленник поймает беспроводной сигнал, он отправит на устройство фальшивые команды и в ряде случаев запустит вредоносный код - без участия сотрудника склада. Уязвимость нашли в оборудовании нескольких производителей.

Схема простая: пока кладовщик пользуется сканером, хакер считывает Bluetooth‑адрес станции и подменяет сигналы вредоносными командами. Компьютер воспринимает ввод как обычный и открывает доступ к внутренней сети - так преступники добираются до важных систем. Рискуют и другие устройства - терминалы сбора данных и термопринтеры.

Сергей Сидоров из "Лаборатории Касперского" подчеркивает: даже обычный сканер может стать точкой входа, а одна атака - вывести из строя всю экосистему склада.

Для защиты эксперты советуют: проверять новые устройства перед подключением, отключать неиспользуемые Bluetooth‑модули, внедрять аутентификацию, разделять сеть на сегменты, ставить обновления, ограничивать права учетных записей, обучать сотрудников и проводить учения.

Хакер PalachPro рассказал, что долго и планомерно взламывал дата‑центры на Украине: ему удалось проникнуть в системы резервного копирования военного документооборота, почтовые серверы оборонного ведомства, приложение "Армия+" и мессенджер Sonata, а также выяснить, что под видом гражданских объектов скрывались серверные комплексы ВСУ и Минобороны - в них хранили важные документы и программы.

 

Теги: хакер, утечка, данные


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