20 Октября 2026
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/babushkin30

Бесплатная психологическая помощь станет доступней в Югре для бойцов СВО и их семей

Правительство Югры актуализирует территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и плановый период до 2028 года. В программу включат право участников специальной военной операции и членов их семей на психологическую и психотерапевтическую поддержку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Решение в полной мере соответствует приоритетам регионального правительства", — подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук.

Расширение программы позволит участникам СВО и их близким получать необходимую психологическую помощь бесплатно. Поддержка специалистов поможет справиться с эмоциональными трудностями, восстановить силы и адаптироваться к привычной жизни.

Отметим, что ранее командир батальона "Югра" Дмитрий Аксёнов сообщил, что на своём опыте знает, что такая реабилитация необходима.

"Вижу проблемы медицинской, социальной реабилитации. Поговорил бы и о психологической реабилитации. Все ребята думают, что здоровы, но это не так, и с людьми надо работать. Я когда пришёл в 2002 г. после Чечни, был жёсткий посттравматический синдром", - сказал Аксёнов.

Проявилось это в отсутствии нормального сна, боязни ходить по прямой. Аксёнов выводил себя из этого состояния спортом: рукопашным боем, борьбой.

Он полагает, что бойцам надо не закрываться психологически, а признавать имеющиеся проблемы.

Теги: психологическая помощь, бойцы СВО, реабилитация


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