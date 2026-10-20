В Екатеринбурге восстановили поврежденный памятник Балабанову

В Екатеринбурге восстановили памятник режиссеру Алексею Балабанову, который повредили вандалы. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"Починили трамвайчик Балабанова. Еще накануне. К памятнику ждут гостей", - пишет канал.

Напомним, монумент испортили в начале октября. Сообщалось, что поврежденные фары на памятнике режиссеру планируется заменить к 20 октября.

Торжественное открытие единственного в России памятника Балабанову прошло в Екатеринбурге в середине июня.