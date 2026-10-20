Генпрокуратура хочет отобрать у экс-мэра Ростова-на-Дону 1,6 млрд

Генпрокуратура хочет обратить в доход государства имущество бывшего мэра Ростова-на-Дону (2019-25) Алексея Логвиненко. Незаконные доходы политика – более 1,6 млрд руб., считают в надзорном ведомстве.

Логвиненко оказался тайным владельцем половины паевого инвестиционного фонда, домов, квартир и парка автомобилей, а наличные, в том числе более $1 млн, едва уместились в трёх банковских ячейках, пишет "Ъ".

Логвиненко задержали в октябре 2025 г. Ему вменяют взяточничество и другие преступления.