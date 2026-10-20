20 Октября 2026
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Фото: пресс-служба РМК

Екатеринбург вновь станет центром российского и международного падела

С 27 октября по 1 ноября Екатеринбург вновь станет центром российского и международного падела. На Падел-арене РМК пройдут два крупных турнира: соревнования ФПР в категории 500 и четвёртый этап Международной лиги от RCC.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, первым, с 27 по 29 октября, состоится турнир ФПР в категории 500, в котором примут участие сильнейшие российские спортсмены. На кону 500 рейтинговых очков, способных существенно повлиять на расстановку сил во всероссийском рейтинге.

Падел(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Сразу после него, с 30 октября по 1 ноября, арена примет международный этап лиги от RCC с участием спортсменов из 12 стран. В течение трёх дней на корты будут выходить представители России, Казахстана, Испании, Италии, Аргентины, Молдовы, Парагвая, Уругвая, Белоруссии, Грузии, Словакии и Камеруна.

Падел(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Среди звёздных участников двукратный чемпион мира и любимец болельщиков Мигель Ламперти, трёхкратный чемпион мира Тито Аллеманди, бронзовый призёр второго этапа международной лиги от RCC Толито Агирре, а также финалисты второго этапа Поль Эрнандес и Гильермо Кольядо. На корты выйдут и местные звёзды падела – вторая ракетка России Дмитрий Мягков, четвёртая ракетка России Максим Колобов и первая ракетка Казахстана Евгений Данилов.

Падел(2026)|Фото: пресс-служба РМК

На протяжении международного этапа для зрителей будет работать большая развлекательная программа. В вестибюле арены подготовят интерактивные зоны, пройдут розыгрыши призов. Кроме того, будет действовать специальная система поощрения болельщиков: те, кто посетит турнир все три дня, смогут заполнить паспорт болельщика и получить ценный приз.

Падел(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Директор Академии падела РМК, президент Федерации падела Свердловской области Дарья Ирха отмечает: "Каждый этап уже становится большим праздником для Екатеринбурга. Мы стараемся создавать для каждого гостя незабываемую атмосферу. Поэтому количество зрителей на трибунах растёт от турнира к турниру. Верим, что уже в конце года на мастер-финале не будет ни одного свободного места".

Падел(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Центральным событием субботы, 31 октября, станет выступление певицы IOWA. Билеты на концерт ищите на сайте kassir.ru в ближайшие дни.

Призовой фонд четвёртого этапа Международной лиги от RCC составит более 9 миллионов рублей. Напомним, в первом и втором этапах победили Тито Аллеманди и Аймар Гоньи, чемпионами третьего этапа стали аргентинцы Алекс Чозас и Хуан Игнасио де Паскуаль.

Теги: падел, спортсмены, турнир, РМК


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