Суд отправил в колонию газовиков по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Сегодня в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила огласили приговор по делу о взрыве газа в многоквартирном доме на улице Сибирской. Газовиков признали виновными и отправили их в колонию. Виновной также признана собственница квартиры, ей назначено ограничение свободы.

Напомним, 1 августа 2024 года в доме произошел взрыв газа, который снес два подъезда и унес жизни 11 человек. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, многие потеряли свое имущество. В итоге дом пришлось снести, а жильцам переезжать.

Ранее гособвинение запросило сроки для фигурантов дела о взрыве газа в Нижнем Тагиле. Сегодня, 20 октября, суд вынес свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, работники газовой службы Александр Алимов, Максим Гривский и Александра Ерыкина признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей, а также в уничтожении и повреждении чужого имущества. Работы проводились без необходимого контроля, не были выполнены предусмотренные проверки целостности оборудования и наличия тяги в вентиляционных каналах.

Елена Сербинова, собственница квартиры, где произошел взрыв, признана виновной в причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и повреждении имущества. Так, суд установил, что газовый шланг в квартире был размещен в стене, что препятствовало его визуальному контролю.

Мастеру и двум слесарям назначено по 6 лет колонии общего режима. Каждому из них также запрещено в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с техобслуживанием и ремонтом внутриквартирного и внутридомового газового оборудования и газопроводов. Собственнице квартиры назначено 3 года ограничения свободы с установленными судом ограничениями. Напомним, что у женщины в результате трагедии погибла дочь.

По отдельным эпизодам, связанным с неосторожным повреждением имущества и причинением вреда здоровью, фигуранты освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.