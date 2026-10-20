Экс-глава Сургута заключил контракт с Минобороны РФ

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов на сегодняшнее заседание суда не явился, сообщает "Мегаполис". Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что бывший сургутский градоначальник подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО.

По данным объединенной пресс-службы судов Югры, производство по уголовному делу Филатова приостановлено в соответствии с п.5 ч.1 ст. 238 УПК РФ.

Пункт 5 части 1 статьи 238 УПК РФ означает, что суд временно остановил производство по уголовному делу, потому что обвиняемого призвали в армию, он заключил контракт или уже проходит службу — но не в обычное время, а в особых условиях.



Напомним, бывший градоначальник Андрей Филатов, по версии следствия, был замешан в получении взяток на общую сумму в 130 миллионов рублей. Ему инкриминируется 13 эпизодов, связанных с коммерческим подкупом. Согласно данным расследования, Филатов действовал в составе организованной группы, получая незаконное вознаграждение от подрядчиков за заключение с ними контрактов.



Андрей Филатов полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, что обусловило рассмотрение его уголовного дела в особом порядке.



Государственное обвинение настаивает на шести годах лишения свободы в колонии строгого режима, с обязательной конфискацией имущества и выплатой в пользу государства суммы, превышающей 130 миллионов рублей.