Из Польши высылают 15 спортсменов из России и Белоруссии

Польские власти требуют, чтобы 15 атлетов - граждане России и Белоруссии - покинули страну. Спортсмены хотели выступить на молодежном чемпионате мира по каратэ, хотя для них действовали ограничения. Об этом рассказал "Ъ" со ссылкой на телеканал TVP World.

Чемпионат среди кадетов, юниоров и бойцов до 21 года шел в Бельско‑Бяле с 14 по 18 октября. Четыре россиянина и 11 белорусов приехали в Польшу по туристическим визам. Пограничники задержали группу и дали спортсменам восемь дней, чтобы уехать.

В Федерации каратэ России подтвердили ТАСС эту ситуацию. Там объяснили: визы не подходили для участия в соревнованиях, поэтому спортсменов и выслали. В федерации заранее понимали, что так может получиться, поэтому официально никого на турнир не отправляли.

Еще в 2022 году Всемирная федерация каратэ (WKF) запретила российским и белорусским атлетам и официальным лицам выступать на международных турнирах - из‑за событий на Украине. Позже разные федерации и организаторы стали сами решать, кого допускать, поэтому единых правил уже нет.