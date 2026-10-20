Чехия: Страны ЕС против запрета туристических виз для россиян

Большинство стран ЕС не поддерживают полный запрет на выдачу туристических виз россиянам, сообщил глава МИД Чехии Петр Мацинка. Идея, которую первой выдвинула Финляндия, поддержали лишь Эстония, Латвия, Литва и Румыния. В Праге признали, что общеевропейского решения по этому вопросу точно не будет.

В 2022 году ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией, увеличив сбор и сроки рассмотрения заявок. В 2025 году Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз, но в 2026 году было заявлено, что полный запрет не готовится. Против радикальных мер выступают Франция, Италия и Испания — на их долю приходится более 70% всех виз, выданных россиянам в 2025 году.

В МИД России назвали ужесточение визовой политики дискриминацией и лицемерием, отметив, что подобные шаги ведут ЕС в тупик.