Главком НАТО не может спать из-за скорости изменений военных технологий

Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандье обеспокоен неспособностью альянса адаптироваться к темпам современных военных конфликтов. По словам адмирала, бюрократия, дефицит финансирования и приверженность устаревшим подходам мешают НАТО готовиться к будущим войнам.

Вандье подчеркивает: время больше не на стороне альянса, а инициатива переходит к потенциальному противнику. Другая проблема — неготовность западной промышленности к массовому производству вооружений. Россия быстрее внедряет инновации, такие как беспилотники, в то время как структуры НАТО остаются неповоротливыми. "Когда я вижу бесконечные дискуссии, как откладывают принятие важных решений, не выделяют средства, — это не дает мне спать по ночам", — сказал главком НАТО.

Это подтвердил недавно и генсек НАТО Марк Рютте: оборонные производства перегружены, а рост расходов упирается в ограниченные возможности промышленности. Дополнительным фактором уязвимости стала зависимость Запада от импорта компонентов для взрывчатых веществ, что вынуждает альянс экстренно локализовывать цепочки поставок.

Ранее экс-генсек НАТО Фог Расмуссен заявил, что ЕС в своем нынешнем состоянии неадекватен и не способен быстро принимать эффективные решения. В Европе действует неповоротливая система бесконечных обсуждений и согласований на разных саммитах, от которой давно пора отказаться.