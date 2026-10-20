24 Октября 2026
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Общество В России
Фото: Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Нина Останина: Расходы на семейную политику сокращаются с 1,7% до 1,2% ВВП

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила, что к 2029 году финансирование мер по поддержке семьи, отцовства, материнства и детства сократится на 470 млрд рублей в сравнении с 2026 годом — с 3 трлн 918 млрд рублей до 3 трлн 448 млрд рублей. По ее словам, согласно проекту бюджета на 2027-2029 годы, доля "семейно-детского" бюджета в ВВП падает с 1,7% в 2026 году до 1,2% в 2029, тогда как в европейских странах она составляет от 3% до 3,5%, передает корреспондент Накануне.RU.

"Зачем же тогда сокращать то, что предполагалось выделить раньше?" — спросила Останина с трибуны. Она отметила, что бюджет формируется в условиях 35 тысяч введенных против РФ санкций, но и это не объясняет отказа от уже принятых обязательств.

Нина Останина признала, что размер материнского капитала на второго ребенка впервые превысил 1 млн рублей и составляет 1 млн 28 тысяч. Однако общий объем финансирования программы на трехлетку уменьшается на 22 млрд рублей. "Правительство само прогнозирует снижение рождаемости на предстоящие три года", — заявила депутат.

Она напомнила, что президент в январе 2025 года поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка, но поручение не выполнено. Фракция КПРФ внесла два законопроекта — о бессрочном характере программы и о прогрессивной шкале выплат.

Также депутат упомянула ситуацию с единым пособием на детей, которое положено при низких доходах семьи. В 2025 году единое пособие получали 10 млн детей. В проекте бюджета на 2027 год — только 8 млн детей. Еще одна мера поддержки — ежегодная семейная выплата — в 2026 году обошлась бюджету в 71 млрд рублей. Ее получили 1,5 млн семей, в которых воспитываются 3,4 млн детей. На 2027 год запланировано на 48 млрд рублей меньше.

Теги: Останина, бюджет 2027, материнский капитал, единое пособие, демография


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