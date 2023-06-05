В Перми краевой суд оставил в силе наказание за дебош экс-депутату Телепневу

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему депутату краевого заксобрания Александру Телепневу. Политик наказан за дебош в баре.

Судебная коллегия постановила приговор Ленинского районного суда Перми изменить, исключить из мотивировочной части рапорты по вызовам, содержащиеся в материалах дела, в остальном оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения, приводит ТАСС решение судьи краевой инстанции.

Напомним, в марте 2023 г. Телепнев получил четыре года "строгача" за дебош в баре. 30 апреля 2022 года, Александр Телепнев, отдыхая в баре "Наташа", устроил потасовку. Обвинение просило пять лет лишения свободы, с учетом "рецидива" – в 2018 г. Телепнев вместе со своим приятелем, промоутером Сергеем Ванкевичем, избил музыканта DJ Smash (Андрей Ширман) в пермском ночном клубе. Тогда Телепнев и Ванкевич получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за причинение вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений.