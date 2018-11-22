Dj Smash требует от избивших его экс-депутата и промоутера 12,5 миллиона

Dj Smash (Андрей Ширман) подал в Свердловский райсуд Перми иск, в котором требует от избивших его экс-депутата Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича компенсацию морального вреда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Телепнев и Ванкевич, получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили артиста в ночном клубе "Дом культуры". Ситуация, из-за которой Телепнев получил вторую "уголовку", произошла за месяц до разборки с диджеем. Тогда экс-депутат что-то не поделил с 20-летним студентом и избил молодого человека. Свидетельница нападения в суде заявила, что в момент драки была пьяна, но слышала, что ее знакомый сказал что-то плохое о Телепневе. Потом девушка ушла в гардероб за вещами, услышала шум потасовки, обернулась и увидела, как экс-депутат бьет студента. По совокупности политик получил два года два месяца колонии-поселения.

Теперь подан иск о компенсации морального вреда, сумма достаточная для возмещения ущерба, сообщила ТАСС пресс-атташе музыканта Наталья Дорогова. Уже прошло предварительное заседание, следующее должно состояться 7 декабря. По некоторым данным, речь идет о 12,5 млн руб.: артисту пришлось здорово вложиться в лечение. он не мог выступать, а это - упущенная прибыль.

Добавим, в декабре же Мещанский суд Москвы приступит к рассмотрению иска самого Телепнева к рэперу Тимати. Причиной обращения стали комментарии певца по делу об избиении DJ Smash. Телепнев счел высказывания Тимати оскорбительными, в суде он требует компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб.