В Перми стартует процесс по делу экс-депутата заксобрания Телепнева

В Ленинском райсуде Перми стартует рассмотрение дела о хулиганстве, по которому проходит бывший депутат Александр Телепнев.

Предварительное слушание назначено на 10.30 16 декабря.

Напомним, Телепнева обвиняют в хулиганстве. Речь идет о дебоше в одном из клубов Перми, в ночь на 30 апреля. Примерно в 2.35 30 апреля экс-депутат начал кидать в сторону барной стойки различные предметы. В результате стул попал в затылок одному из сотрудников заведения и разбил голову. От осколков пострадали и два посетителя бара.