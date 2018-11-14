Суд Москвы в декабре начнет рассмотрение иска Александра Телепнева к Тимати

Мещанский суд Москвы в декабре приступит к рассмотрению иска бывшего депутата заксобрания Пермского кря Александра Телепнева к рэперу Тимати.

Как сообщало Накануне.RU, причиной подачи иска стали комментарии певца по делу об избиении DJ Smash (Андрея Ширмана). Телепнев счел высказывания Тимати оскорбительными, в суде он требует компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб.

Агентство "Москва" со ссылкой на представителей суда сообщило, что первая беседа по делу назначена на 4 декабря.

Напомним, Телепнев уже отбывает наказание по уголовному делу за избиение ди-джея. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. Такой же срок получил второй обвиняемый Сергей Ванкевич.